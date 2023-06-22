新研究：午睡可能有助延缓大脑衰老

哈通社/阿斯塔纳/6月22日-- 据新华社报道，《参考消息》日前刊登源于英国《每日电讯报》网站的报道《最新研究：午睡可使大脑衰老延缓7年》，报道摘要如下：

一项新研究表明，日间小睡可能会减缓大脑萎缩，把大脑衰老延缓多达7年。

过去多项研究已表明，午睡可以改善大脑表现，也可以美容养颜，但几乎没有证据表明日间小睡如何提高大脑的表现。

进行这项新研究的伦敦大学学院的科学家们发现，习惯性日间午睡与脑容量更大之间存在一定的因果关系。从近40万名年龄在40岁至69岁之间的英国人中收集的信息显示，生来就喜欢睡午觉的人脑容量更大，相当于可将大脑衰老延缓2.6年到6.5年。

脑容量即颅骨内腔容量大小，与良好的认知健康和痴呆症风险低有关。

研究报告第一作者、博士生瓦伦蒂娜·帕斯说：«这是首个试图解开习惯性午睡与认知和大脑结构之间因果关系的研究。»

资深研究员维多利亚·加菲尔德博士说：«希望这类研究能证明午睡对健康有好处。»

研究小组在发表于美国《睡眠健康》杂志的论文中还说，午睡与脑容量之间的这种关联或许也意味着，午睡«可以通过弥补睡眠不足来预防神经组织退化»。