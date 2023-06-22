哈萨克斯坦电动滑板车使用规范性法案获得参议院通过

哈通社/阿斯塔纳/6月22日 – 2023年前五个月哈萨克斯坦全国共发生10起与电动滑板车有关的道路交通安全事故，并导致1人死亡。

哈萨克斯坦内务部行政警察委员会主席凯撒尔·苏力坦巴耶夫22日在参议院会议结束后接受记者采访时表示：

- 今年1~5月期间，全国各地区总计发生了10起与电动滑板车有关的交通事故。这些事故造成了至少1名死者，以及11名伤者。10起事故中，有7起发生在阿拉木图市。

委员会主席指出，相对于共享电动滑板车而言，有关部门目前缺乏法律层面的对私人拥有的电动滑板车的车速监控和限制手段。

值得一提的是，就在今天的参议院全体会议上，《就道路交通组织问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案获得了通过。

修正案对«电动滑板车»进行了法律定义，认定以这一名称命名的交通工具为：«行驶速度最高可达到25公里每小时、使用电动机提供动力的交通工具»。

法案同时还明确规定了这一交通工具上路行驶的各类必要条件，例如骑行电动滑板车的驾驶员必须年满16周岁及以上，在人行道骑行期间最高时速不得高于6公里每小时，必须配备可在夜间进行照明的车灯等。

据悉，针对规范化电动滑板车使用要求的法案的讨论已经持续了三年的时间，相关法案的制定过程中广泛采纳了城市管理学专家和公众的意见。

【编译：木合塔尔·木拉提】