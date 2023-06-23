哈萨克斯坦和格鲁吉亚政府签署了多项协议

哈通社/第比利斯/6月23日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫23日在第比利斯与格鲁吉亚总理伊拉克利·加里巴什维利举行会晤。

根据会谈结果，在两国政府总理的见证下，双方代表团签署了一系列协议。

哈萨克斯坦国家铁路公司和格鲁吉亚国家铁路公司签署了关于成立联合企业及其基本工作原则的三方协议。据了解，阿塞拜疆国家铁路公司昨天签署了该协议。

根据协议，哈萨克斯坦、阿塞拜疆和格鲁吉亚将成立联合物流公司，将主要从事运输政策、货物分配和简化跨里海国际运输线交通运输进程等。根据结果，从中国至欧洲的往返运输时间将缩短至10~15天。

此外，哈萨克斯坦能源部与格鲁吉亚经济和可持续发展部之间签署了进一步推动在巴统石油码头的合作发展谅解备忘录。

与此同时，哈萨克斯坦“Canadian chicken Ltd”和“AgroTech Management”公司与格鲁吉亚“Georgian Industrial Group Ltd”公司签署了商业协议。

根据协议，将对农业和专用机械生产厂工程项目投资5000万美元，并在哈萨克斯坦境内建设家禽养殖场和鱼类饲料生产厂。

【编译：小穆】