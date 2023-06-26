赫瑞瓦特大学将在哈萨克斯坦开设分院

哈通社/阿斯塔纳/6月26日--据政务公开讨论门户网站日前公布的政府决议草案显示，英国赫瑞瓦特大学将在阿克托别州的朱巴诺夫大学设立分院。

根据决议草案，这一新的教育机构主要任务是提供教育服务，并将科研活动作为其工作的主要方向。该分院将采用哈萨克语、英语和俄语进行授课，并将邀请外籍教师参与教学活动。外籍教师比例将至少占到分院教师总数的30%。

赫瑞瓦特大学分院的经费将来自哈萨克斯坦国家教育订单框架内收到的资金，以及其他符合法律规定的资金来源。

该决议草案的公众讨论将于7月4日截止。之后，该草案将提交给政府总理签署。

公开资料显示，赫瑞瓦特大学（Heriot-Watt University）创办于1821年，是英国第八古老的高等学府，全球第一家机械工程学院，是一所具有200多年历史的研究型大学。

赫瑞瓦特大学在2022年完全大学指南位居英国第23位，2022QS世界大学排名第270位 ，在2020Times英国大学排名第33位 。建筑专业排名全英第1，城乡规划、机械工程、会计与金融、数学、化学、化学工程、电气与电子工程等学科均位列全英前15名。赫瑞瓦特大学因世界水平的教学实力和研究而享有盛誉，是一所古老而又充满活力的学校。

【编译：阿遥】