游乐设施监管不力致儿童受伤 卡拉干达州地方官员遭撤职处分

哈通社/阿斯塔纳/6月26日 – 卡拉干达州州长叶尔玛甘别特·布列克帕耶夫表示，该州博凯汗县副县长已因«玩忽职守»而被撤职。

据州政府新闻中心消息，在发生了儿童游乐场所人造草坪被大风掀翻而导致2名儿童受伤的恶性事件后，根据州长的命令，博凯汗县负责城市建设工作的副县长已经被解除了职务。

州长叶尔玛甘别特·布列克帕耶夫在新闻发布会上说：

- 上周（19日）我们这里发生了一件紧急事态。由于成年人工作中的疏忽，两名儿童受到了伤害。我此前曾多次强调，今天仍要重复：儿童游乐场所的建设期间，必须首要关注的就是安全性！足球场和其他场地设施的稳定性应该是最需关注的，不能出现松动翻倒！施工方急于完成建设项目好拿到资金，而监管单位中的一些同事们则睁一只眼闭一只眼。

州长严厉批评了监管单位在此次事故中存在的疏忽大意，并强调执法机构将会对事故场地的施工方是否存在违法违规责任进行细致调查。同时，作为主要责任方之一，博凯汗县负责城市建设工作的副县长被解除了职务。

据报道，6月19日，卡拉干达州博凯汗县遭遇大风天气，突然刮起的大风掀翻了市区内一处小区内部的儿童游乐场人造草坪，导致正在其中玩耍的2名儿童不同程度受伤。目前2名儿童均在医院接收治疗，其中1名儿童因颅骨骨折已接受了手术治疗。

【编译：木合塔尔·木拉提】