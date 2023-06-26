江布尔州的神秘湖泊——科克科勒湖

哈通社/阿斯塔纳/6月26日 – 位于哈萨克斯坦南部的江布尔州，是以哈萨克斯坦著名诗人江布尔·扎巴耶夫的名字而得名的。该地区以其丰富的古代建筑、穆斯林圣地以及令人惊叹的自然风光而闻名。

在江布尔州无数高山、河流和山谷当中，最为知名却又神秘莫测的，当属科克科勒（Kok-Kol）湖。

这座湖泊的名字，直译为——蓝色的湖水。湖泊坐落于卡拉基斯塔克山谷海拔3,635米处。 蔚蓝的湖水虽然自身没有流动，也没有河流支流灌入，但湖水却是清澈见底。

湖水不会干涸，也不会泛滥。即使是在干旱天气和强降雨期间，水位也始终保持不变。一些研究人员曾试图研究储层深度，但有些地方根本无法到达底部。

传说、谣言和迷信围绕着这个湖，使它成为了当地最神秘的自然景观。

当地谣传，湖水中栖息着一种身长可达15米的巨蛇，会吞噬掉那些企图入侵其领地的冒失者们。

当地人并不建议在湖中游泳，因为平静的湖面上偶尔确实会周期性地出现淡淡的涟漪和波浪，有时它们会长成大旋涡，吸入垃圾、动物，甚至会险些让一些没有经验或拒绝听从当地人建议的游客陷入危险。

实际上，早在1976年，就有科研人员解释过科克科勒（Kok-Kol）湖许多神秘现象的来源。

首先，这是一座冰川湖，它的底部有通道和洞穴，这些渠道定期吸水，产生波浪和旋涡。水和空气相互混合时，偶尔会发出各种声音（于是导致当地人猜测是大蛇的吼叫声）。

湖水水位保持恒定的原因也在于此。

值得一提的是，由于湖水充满了许多矿物质，因此这里的水质极佳，对一些皮肤疾病具有一定的治疗作用。

由于科考人员曾在湖水深处发现的植物群与贝加尔湖相似，因此推测它与贝加尔湖有联系。

【编译：木合塔尔·木拉提】