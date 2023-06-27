哈萨克斯坦首富买下一级方程式车队

哈通社/阿斯塔纳/6月27日--据Sports.kz网站报道，哈萨克斯坦商人弗拉基米尔·金已购买Hitech Global Holdings公司的股份，该公司旗下拥有六支赛车队。

参加F2、F3和F4赛事的银石车队周一（26日）宣布，其母公司Hitech Global Holdings Limited已向哈萨克斯坦商人弗拉基米尔·金出售了25%的股份。

据报道，弗拉基米尔·金在采矿、银行和航空业务方面有着广泛的投资。他持有哈萨克斯坦铜业和哈萨克斯坦矿业等公司的股份，使他成为世界十大铜矿生产商之一。

-我一直对赛车运动很感兴趣，我们已与体育界建立了密切的联系。然而，这是我们首次对赛车运动进行全球投资。赛车运动的知名度不断增长，提供了许多营销机会，并且拥有不断增长的粉丝群体，这与我的商业抱负相吻合。-弗拉基米尔·金在一份声明中表示。

从2026赛季开始，Hitech将参加世界一级方程式锦标赛。

报道称，根据《福布斯》排名，弗拉基米尔·金是哈萨克斯坦首富，拥有46亿美元的财富，位列世界富人榜第607位。

【编译：阿遥】