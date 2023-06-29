哈萨克斯坦和卢森堡计划扩大交通和航天领域合作

哈通社/阿斯塔纳/6月29日 —— 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部部长穆拉特·努尔特列吾29日同卢森堡大公国外交和欧洲事务大臣让·阿瑟伯恩举行会谈后表示，两国在进一步加强在和平研究与利用交通和太空空间领域合作具有极大的潜力。

哈萨克斯坦外长指出，经贸合作的进一步发展是双边关系发展的有效动力。

-因此，我们特别重视该问题。2022年，两国之间的贸易增加2.5倍，而今年前4个月的贸易量增加了4.5倍。正如会谈中所述，这并不是可用潜力的顶峰。因此，我们就共同寻找新的机遇达成了共识。具体来说，我们将组织卢森堡工商会访问哈萨克斯坦，期间我们将讨论共同感兴趣的领域。哈方愿为卢森堡企业进入哈萨克斯坦市场创造便利条件，并共同将成品推向国外市场。-他说。

努尔特列吾还指出，欧洲最大货运航空公司之一«卢森堡国际货运航空»在阿斯塔纳国际机场开通欧亚航班是共同努力的结果，也是激发对未来信心的事件。

-这样，我们再次清楚地看到哈萨克斯坦作为连接东方和西方桥梁的潜力。此外，哈萨克斯坦和卢森堡在和平研究和利用运输及外层空间方面加强合作潜力巨大。今天，签署了在该领域的相关协议。-外长说。

【编译：小穆】