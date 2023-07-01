各国研究团队首次观测到“引力波背景”证据

哈通社/阿斯塔纳/6月30日--据共同社报道，美国等国的研究团队日前宣布，观测到了物体移动产生的时空扭曲以光速传播的“引力波”来自宇宙各方向的证据。日本熊本大学、印度及欧洲等组成的另一团队也独立公布了同样的结果，成为遍布宇宙的“引力波背景”的首个成果。

引力波产生的源头可能是一对相互绕转的超大质量黑洞。其质量是太阳的几百万到几十亿倍，是宇宙中最具存在感的天体。此次的发现有望为了解其数量和运动等提供线索。研究人员还将综合分析各团队数据，力争验证观测结果和锁定产生引力波的源头。

此次观测采用的策略类似于根据漂浮于海上的大量浮标动向描绘出波形。“脉冲星”被当作浮标，这是一种在高速旋转的同时以极其精确的周期发射无线电信号的天体。

研究人员分析了散布在宇宙中的68颗脉冲星最长达15年的观测数据，锁定了信号到达时间比预测时间稍早或稍晚的现象。得出结论认为，这是引力波穿过导致地球和脉冲星之间的空间伸缩的证据。波长达到9万亿至90万亿公里。熊本大学参与的团队调查了25颗脉冲星的数据，时间跨度最长达到25年。

被认为是引力波产生源头的超大质量黑洞可能位于各种星系的中心，包括太阳系所在的银河系。有分析认为，当星系间碰撞时，黑洞也会相互绕转并靠近、最终合为一体。