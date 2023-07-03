哈萨克斯坦驻华大使馆公使衔参赞会见中国国家大剧院院长

哈通社/北京/7月3日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，6月30日，哈萨克斯坦驻华大使馆公使衔参赞阿斯卡尔•沙卡巴耶夫会见中国国家大剧院院长王宁，就开展文化交流、演出合作进行深入交流。

沙卡巴耶夫对大剧院在促进两国艺术机构交流合作方面取得的成绩给予积极评价。沙卡巴耶夫表示，使馆非常希望与大剧院共同策划丰富的文化交流活动，积极促成哈萨克斯坦艺术机构来华举办音乐会，也期待中国艺术家能够赴哈萨克斯坦交流访问，进一步推动哈中在文化领域的合作。

王宁表示，今年中哈两国领导人会谈期间签署联合声明，明确表示要深化教育、科学、艺术、体育、旅游、新闻出版、广播电视网络视听、电影制片等领域合作。多年来，国家大剧院与哈萨克斯坦驻华使馆在演出活动、人文交流等方面保持着良好的交往与合作，愿继续与哈萨克斯坦驻华使馆一道，充分利用大剧院的“一院三址”，发挥世界剧院联盟的平台作用，促成演出交流、艺术展览等更多领域的成果。期待哈萨克斯坦表演艺术机构加入世界剧院联盟，深化全球表演艺术的交流互鉴。会见结束后，沙卡巴耶夫参观了国家大剧院歌剧院、音乐厅和公共空间，并观看了国家大剧院与宁波市演艺集团联合制作的原创当代舞剧《冼星海》。