以色列对西岸杰宁发起军事行动，联合国呼吁为局势紧急降温

哈通社/阿斯塔纳/7月4日--据联合国新闻中心报道，当地时间7月3日，联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明，对被占领约旦河西岸北部杰宁地区的事态发展深表关切。

-执行任何军事行动都必须充分尊重国际人道法。-他说。

联合国中东和平进程特别协调员文内斯兰当天也在社交媒体上发文表示，以色列在杰宁发起的军事行动使得当地数月来的紧张局势继续升级，“这一情况非常危险”。

他指出，以色列安全部队3日发起的行动已造成包括武装人员在内的八名巴勒斯坦人死亡，另有多人受伤。据巴勒斯坦权力机构卫生部的初步报告，死者中有五名巴勒斯坦难民，伤者人数至少达到50人。

文内斯兰强调，当地数月来不断升级的紧张局势提醒众人，整个被占领西岸的情况极其动荡且不可预测；在此情况下，各方必须确保平民得到保护。

在6月19日，以色列安全部队就曾突袭杰宁难民营，造成四名巴勒斯坦人死亡、91人受伤。以政府3日称，此次再次发起大规模军事行动是要将杰宁地区恐怖分子的“安全港”彻底清除。

巴勒斯坦国总统阿巴斯当天则谴责以方对杰宁的“恐怖侵犯”，并呼吁对以色列实施制裁。有报道称，在拉马拉召集紧急会议之后，阿巴斯已中断与以方的联系和安全协调。

中东协调员文内斯兰表示，他本人已经与有关各方取得直接联系，以期为当地局势紧急降温，并确保人道主义准入。