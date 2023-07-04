法国专家：哈萨克斯坦成为法国能源安全的重要合作伙伴

哈通社/阿斯塔纳/7月4日--根据法国参议员让·恩格雷和马克-菲利普·多布雷斯的提议，3日在法国参议院举行了题为“哈萨克斯坦在欧洲和法国能源主权中的作用”研讨会。

哈萨克斯坦驻法大使古莉萨拉·阿热斯坦库洛娃受邀参加了研讨会并发表了讲话。

阿热斯坦库洛娃回顾了两国之间在15年前建立起来的平等基础上的战略伙伴关系发展轨迹。她指出，在2022年11月，托卡耶夫总统对法国进行正式访问期间，两国元首强调了进一步发展双边合作，尤其是在能源领域合作的重要性。

她强调，哈萨克斯坦化石燃料资源丰富，替代能源和可再生能源发展潜力巨大，可以为保障法国能源主权和能源安全做出重大贡献。

法方与会者指出，哈萨克斯坦在确保法国能源安全方面的作用越来越大，强调哈萨克斯坦是法国最主要铀和原油供应商之一。与会者指出了加强在能源领域以及包括稀土等关键原材料领域合作的重要性。

根据法国专家的介绍，考虑到全球气候议程的紧迫性，法国可以为哈萨克斯坦逐步实现向创新型无碳能源过渡提供技术支持。

此外，与会者还认为，在当前的地缘政治背景下，应重点关注可再生能源的发展，并增加对核能领域的投资，以推动核能创新。

法国方面对加强两国在能源领域合作表现出浓厚兴趣，并重申哈萨克斯坦是一个可靠稳定的合作伙伴。

【编译：阿遥】