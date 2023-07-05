热巴金娜谈再战温布尔顿：第一盘有点紧张

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 – 2022年温布尔顿网球公开赛冠军叶烈娜·热巴金娜在接受记者采访时，讲述了她为何会在锦标赛揭幕战第一盘输给美国选手谢尔比·罗杰斯。

当天的比赛吸引了瑞士著名网球运动员、20届大满贯冠军罗杰·费德勒和威尔士王妃凯瑟琳到现场观战。

叶烈娜·热巴金娜对记者说：

- 我确实有些紧张，不过我还是很高兴能够通过三盘比赛拿下胜利。开局我不是很顺利，动作很不流畅，发球时输了，接球时也不太活跃。为了能够进入一个较好的状态，我需要整整一盘的时间进行调整。

热巴金娜表示，她其实蛮喜欢这场比赛的对手罗杰斯，自幼就经常关注对方的比赛，这可能也是她有些紧张的原因。

- 一年后重返温网赛场是一种特别的感受。我认为，第一场比赛始终是较为艰难的，从心理上必须让自己进入赛事的节奏。我相信下一场比赛将会更加轻松一些。- 热巴金娜说。

在昨天（7月4日）的比赛中，哈萨克斯坦排名首位、全球排名第三位的叶烈娜·热巴金娜在温网首场比赛中，对阵世界排名第49位的美国选手谢尔比·罗杰斯。

根据比赛结果，热巴金娜以4:6/6:1/6:2的比分战胜对手，晋级第二轮。

【编译：木合塔尔·木拉提】