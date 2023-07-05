俄罗斯出台新法令扩大锯材出口过境点数量

哈通社/阿斯塔纳/7月5日--据贸易和一体化部新闻处消息，今年6月2日，俄罗斯联邦政府发布法令，扩大了允许从俄罗斯向哈萨克斯坦出口锯材的公路过境点清单。哈萨克斯坦一侧新增三个过境点，分别位于阿拜州和巴甫洛达尔州（阿吾勒、夏尔巴克特、乌尔勒托别）。

去年9月至12月，俄罗斯禁止通过任何运输方式出口木材。哈萨克斯坦贸易和一体化部不断进行谈判，最终俄罗斯联邦政府通过一项决议，允许仅通过三个过境点（凯拉克、塔斯喀拉、扎纳卓勒）以铁路和公路运输方式出口锯材。

鉴于哈萨克斯坦和俄罗斯之间边境线很长，贸易和一体化部一直在积极进行谈判，以扩大公路过境点清单。

即日起，从俄罗斯联邦境内向哈萨克斯坦出口锯材可通过以下六个公路检查站进行：

1. 布吉尔斯托（俄罗斯）—凯拉克（库斯塔奈州）；

2. 奥津基（俄罗斯）—塔斯喀拉（西哈州）；

3. 佩图霍沃（俄罗斯）—扎纳卓勒（北哈州）；

4. 维谢洛亚尔斯克（俄罗斯）—阿吾勒（东哈州）；

5. 库伦达（俄罗斯）—夏尔巴克特（巴甫洛达尔州）；

6. 奥尔霍夫卡（俄罗斯）—乌尔勒托别（巴甫洛达尔州）。

【编译：阿遥】