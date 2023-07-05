中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    16:19, 05 七月份 2023 | GMT +6

    哈萨克斯坦外长会见瑞士联邦委员会主席兼外长

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/7月5日 —— 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾5日会见到访的瑞士联邦委员会主席兼外交部部长伊尼亚齐奥·卡西斯。

    哈萨克斯坦外长表示，双方代表团举行了富有成效的会谈。他强调，两国之间建立了基于相互尊重和理解的合作关系。

    -近些年，我们与欧洲的重要合作伙伴瑞士确实取得了长足的进步。显然，国家元首 2021 年 11 月对瑞士的访问为双边合作关系的发展创造了新的机遇。

    众所周知，瑞士领导人2019年11月和2021年8月对哈萨克斯坦进行了访问。因此，我们强调了保持政治对话水平、加强议会间合作、扩大经贸合作和定期举行高级别会谈的重要性。-外长说。

    努尔特列吾外长表示，哈方有意进一步扩大出口商品清单，并推动交通物流领域的双边合作。
    -我们就相互支持旨在加强人文、科技和区域合作发展，以及解决水资源管理问题相关措施达成了共识。此外，我们指出了通过联合活动加强旅游业发展的重要性。-他说。


    瑞士外长表示，两国去年迎来了建交30周年。他强调，双方在这些年里建立了紧密的合作关系。

    -我希望此次的访问进一步加强双边合作关系。我的代表团包括巴塞尔、伯尔尼和卢加诺等城市代表，以及议会议员。昨天，我们在阿拉木图开设了瑞士的荣誉领事馆。-他说。


    【编译：小穆】

    标签:
    外交部 哈萨克斯坦 外交 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!