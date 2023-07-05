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    16:40, 05 七月份 2023 | GMT +6

    瑞士联邦委员会主席兼外长：哈瑞两国有着很多共同点

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    哈通社/阿斯塔纳/7月5日 —— 瑞士联邦委员会主席兼外交部部长伊尼亚齐奥·卡西斯5日在外交部举行的新闻发布会上表示，瑞士愿意在国际水资源分配问题上向哈萨克斯坦提供帮助。
    -众所周知，水资源对于世界许多地区以及中亚来说都是一个重要问题。而瑞士的山水向法国、德国和奥地利提供饮用水。也就是说，我们几百年以来非常了解该问题。关于水资源问题，我们仍然存在着激烈的争论。如果我们在适当和公平的分配水资源问题能为贵国提供任何支持，我们随时愿意提供帮助。-瑞士联邦委员会主席兼外长说。

    据他介绍，为了解瑞士在山区供水方面所做的工作，哈萨克斯坦政府已要求派遣专家代表团深入讨论这一问题。

    -在阿斯塔纳和阿拉木图为期两天的行程中，我有机会了解哈萨克斯坦的多样文化和风景，对此我非常感激。哈萨克斯坦面积是瑞士的 66 倍，人口是瑞士的两倍。 尽管我们国家地理距离遥远且面积不同，但我们有很多共同点。比如说，当我们的飞机降落时，我们看到了雄伟的山脉，众多的河流和湖泊。此外，人们说多种语言的问题也是我们常见的。因此，我感谢你们的意见交流和热情款待。非常感谢。-卡西斯说。

    【编译：小穆】

    标签:
    外交部 哈萨克斯坦 外交 黄金储备
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