美国白宫发现不明粉末物质

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 —— 据中新社援引美国《华盛顿邮报》报道，当地时间2日晚，美国特勤局在白宫内发现了一些可疑白色粉末状物质，经初步鉴定，其中含有可卡因成分。

据报道，了解此事的美国官员称，在初步测试中，这种白色粉末状物质的盐酸可卡因检测呈阳性。

美国特勤局发言人安东尼·古列米尔表示，该白色粉末状物质正在接受进一步测试，以确定它到底是什么。虽然古列米尔称该物质不会构成威胁，但这一发现促使安全警报升级。

另据福克斯新闻网报道，作为预防措施，白宫建筑群内人员一度被疏散，华盛顿特区消防部门危险品小组做出反应。一支危险品处理小组随后被派往第18街和宾夕法尼亚大道交汇处，特勤局也封锁了白宫周边道路。

古列米尔强调美国总统拜登当时不在白宫。古列米尔称，当局正在对该物质进入白宫的“原因和方式进行调查”。

古列米尔拒绝透露发现这些可疑粉末的位置和具体时间。古列米尔仅称，这是特勤局成员在大楼内进行例行巡视时发现的。

公开资料显示，可卡因又称古柯碱，最初曾被用作局部麻醉药，但因可致人亢奋导致被滥用为毒品，自上世纪八十年代成为全球最主要的毒品之一。