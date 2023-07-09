哈萨克斯坦工业产品价格略有下降

哈通社/阿斯塔纳/7月9日 -- 哈萨克斯坦发布2022年工业产值统计数据，与2021年相比增长了1.2%。以货币计算，工业生产量全年增长23%，达到48.8万亿坚戈（2021年为37.6万亿坚戈）。

2023年上半年，哈萨克斯坦工业产品价格同比下降2.9%。与此同时，国内市场的工业产品价格上涨7.4%，国外市场的价格下降13.6%。

在制成品中，铁合金的价格上涨幅度最大，每年上涨两次；去壳大米价格上涨了三分之一以上；加工液态奶的价格上涨四分之一；铝、锌和黑色金属轧材价格分别下跌23.6%、19.7%和17.3%。

1—6月采矿业价格同比下降9.4%。该行业工业品国内市场价格上涨8.1%，国外市场价格下降14.1%。价格涨幅最为明显的是从事煤炭（14.3%）、天然气（6.2%）和其他矿产（21.5%）开采的企业。原油和天然气生产企业（13.7%）以及金属矿石（7.9%）的价格跌幅最大。

制造业价格同比上涨4.4%。最显著的是在哈萨克斯坦销售的工业产品增长6.9%。相反，在国外市场销售的制成品价格下降 9.9%。价格涨幅最大的是从事食品（10.3%）、饮料（14.4%）、烟草制品（18.1%）、服装（12.2%）、木浆纸浆纸张纸板（21.3%）的企业。

1—6月，钢材出厂价格比2022年同期下降0.8%。与之前一样，国内市场销售的产品价格小幅上涨，国外市场销售的产品价格反而下跌。管材、管材、空心型材、钢制配件价格涨幅最大，上涨33.6%，金属门窗价格上涨12.5%。铝、锌和锡生产商的价格跌幅最大。

电气设备价格同比增长12.6%，汽车增长13.4%，家具增长6.2%。电力、燃气、蒸汽、热水、空调供应价格上涨7.1%。废物收集、处理和处置、消除污染等方面增长6.1%。

工业产品价格涨幅最大的是北哈州（10.1%）、阿拉木图市（9.8%）和突厥斯坦州（8.8%）。工业产品价格下降的包括阿拜州（16.9%）、卡拉干达州（9.9%）和克兹勒奥尔达州（15.1%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】