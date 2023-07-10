哈萨克斯坦州长联合访华代表团会见中国江苏省省长

哈通社/阿斯塔纳/7月10日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，哈萨克斯坦州长联合访华代表团7月7日下午在南京会见中国江苏省省长许昆林。

哈萨克斯坦乌勒套州州长别热克•阿布德哈里吾勒、克孜勒奥尔达州州长努尔勒别克·纳勒巴耶夫表示，江苏是中国的经济大省、开放大省，丰硕发展成果令人振奋，丰富发展经验值得借鉴。愿与江苏携手并进，大力弘扬传统友好，密切发展战略对接，不断深化区域互联互通，通过共建«一带一路»持续加强贸易投资、能源合作、人文交流，为两国关系发展贡献更大力量。

许昆林对哈萨克斯坦州长联合代表团来访表示热烈欢迎。许昆林向哈方简要介绍了江苏经济社会发展情况，并表示，江苏与哈萨克斯坦交往日益密切，在共建«一带一路»、贸易投资、园区建设等领域合作不断深化。

他还表示，江苏方面愿与哈方一道继续推进重要开放载体平台和区域国际物流大通道建设，进一步提升双方贸易规模和水平，深化地方合作和人文领域交流，共同落实一带一路项目对接。

哈萨克斯坦投资合作署总经理拜迪洛夫、阿克莫拉州副州长泰扎诺夫、江苏省副省长方伟，江苏省省政府秘书长吕德明等参加会见。

【编译：木合塔尔·木拉提】