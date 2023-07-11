世界气象组织：过去一周全球气温创新高 未来或现更极端高温

哈通社/阿斯塔纳/7月11日--据中新社报道，世界气象组织10日发布报告称，根据初步数据，7月3日至9日这一周是有记录以来全球最热的一周。该机构官员指出，随着厄尔尼诺现象进一步发展，未来可能出现更极端的高温天气。

该报告援引日本气象机构的再分析数据称，本月7日的全球平均气温为17.24摄氏度，是有记录以来全球最热的一天，打破了2016年8月16日的纪录，当时全球平均气温为16.94摄氏度。

报告还称，今年5月和6月的全球海面温度分别创历史同期新高，6月的南极海冰面积创有卫星观测记录以来历史同期新低。

此外，世界气象组织6日发布的报告显示，今年6月是有记录以来最热的6月，打破了2019年6月的纪录。

世界气象组织4日宣布，热带太平洋地区七年来首次出现形成厄尔尼诺的条件，这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。

世界气象组织气候服务主任克里斯·休伊特(Chris Hewitt)分析称，6月和7月初的异常温暖发生在厄尔尼诺现象发展初期，预计厄尔尼诺现象将进一步加剧陆地和海洋的热浪，并导致更极端的陆地和海洋温度，预计这类影响将持续至2024年。