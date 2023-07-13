哈萨克斯坦与匈牙利外交部举行政治磋商

哈通社/阿斯塔纳/7月13日--据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科与匈牙利对外经济关系和外交部副国务秘书亚当·施蒂弗特在阿斯塔纳进行了哈匈外交部政治磋商。双方确认了进一步全面加强两国战略合作的共同方针。

双方确认，哈萨克斯坦与匈牙利建立了可持续的政治对话，并就当前地缘政治局势中最紧迫的问题达成了相互谅解，共同应对地区安全挑战。两国在各种国际平台上相互支持符合彼此国家利益的倡议。

-从我们建立伙伴关系的第一天起，哈萨克斯坦就将匈牙利视为在中东欧地区最主要的合作伙伴之一。当前，两国对进一步发展和加强互利互惠合作充满期望。-瓦西连科说。

双方强调了进一步加强经贸投资合作的必要性。同时，两国政府间经济合作委员会将在深化双边经贸关系中继续发挥重要作用。

双方还讨论了两国在教育领域合作的现状和发展前景。目前，约有一千名哈萨克斯坦学生在匈牙利留学。

双方强调了在联合国、欧安组织以及突厥国家组织等国际平台上加强双边合作的重要性。

会见结束时，双方再次重申了将在友好互利合作基础上进一步加强哈匈战略伙伴关系。

【编译：阿遥】