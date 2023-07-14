哈萨克斯坦消费者维权：电商投诉高企，监管亟待加强

哈通社/阿斯塔纳/7月14日--据哈萨克斯坦贸易和一体化部新闻处介绍，今年前6个月全国各级消费者权益保护部门共收到1.7万多次投诉，相比去年同期增长50%。

根据数据统计，消费者权益在以下行业最常受到侵犯：

-零售业：7040次投诉，占比40.3%；

-电子商务：4795次投诉，占比27.5%；

-生活服务业：1685次投诉，占比9.7%；

-住房和社区服务：597次投诉，占比3.4%。

贸易和一体化部消费者权益保护委员会主席阿斯卡尔·特努斯别克指出，今年以来，电子商务领域投诉数量和增长速度显著增加。这一现象主要归因于电子商务领域体制不完善和存在立法空白。

特努斯别克提到，在收到的投诉中，44%得到了有效解决，43%获得了法律咨询，11%移交给相关政府部门处理，2%进入司法程序。

值得一提的是，截至目前，已有94家经营实体受到地方政府部门的行政处罚。

此外，法院还就七起诉讼作出了积极裁决，以保护BekAir航空公司1861名消费者的权益，涉案金额总额达1.143亿坚戈。

【编辑：阿遥】