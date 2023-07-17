加拿大野火过火面积逾千万公顷破纪录

哈通社/阿斯塔纳/7月17日--据中新网报道，加拿大西北地区一名消防人员近日在参与扑灭山林野火时牺牲。这是今年野火季发生以来，加拿大已报告的第二位殉职消防人员。

西北地区政府7月16日证实，一名来自利亚德堡的消防员在当地参与扑灭野火时受伤不治。官方尚未透露该消防员身份、事发过程等更多信息。

西北地区现有约90处火场，过火面积约81万公顷。

在此之前，皇家骑警证实，一名19岁的女消防员7月13日在卑诗省(又译不列颠哥伦比亚省)雷夫尔斯托克郊外清理一处小火场附近的灌木丛时，被倒下的树木击中，伤重不治。

得悉两名消防员牺牲的消息后，加拿大总理特鲁多均通过网络社交平台表达哀悼，并向消防人员的付出致谢。

加拿大跨部门森林消防中心发布的数据显示，今年迄今加拿大各地野火过火面积已突破1000万公顷，刷新历史纪录。截至16日晚，仍有888处活跃的野火火场，其中586处于失控状态。官方预计，野火季将持续至今年8月甚至9月。

位于西部的卑诗省目前仍有约380处火场，是加拿大全国野火形势最为严峻的省份。应卑诗省求援，加联邦政府调派的军方人员正逐步抵达该省内陆地区，投入支援灭火。