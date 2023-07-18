阿特劳炼油厂恢复生产，巴甫洛达尔石化和奇姆肯特炼油厂检修工作正在推进

哈通社/阿斯塔纳/7月18日--哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）董事会副主席德米特里·玛克耶夫今天在阿斯塔纳举行的新闻发布会上谈到了国内大型炼油厂的最新情况。

-阿特劳炼油厂因7月3日的停电事故导致停工，但随后经抢修生产经营活动已完全恢复。各项参数已经稳定，并且燃料产量已达标准水平。-他说。

他还介绍了巴甫洛达尔石化厂检修工作进展情况。

-我们已经重新启动了第一套初级石油加工装置，接下来将逐步启动其他生产设施。-他说。

此外，玛克耶夫还提到了奇姆肯特炼油厂换热器检修项目已经完成，该厂的设施已全部启动，技术参数处于稳定状态，即将进入全日制工作模式。

-那里的设施已全部启动，技术参数处于稳定状态，炼油厂即将进入全日制工作模式。-他说。

有记者向玛克耶夫提问巴甫洛达尔炼油厂何时将恢复正常的生产活动。

-很明显，巴甫洛达尔炼油厂生产设施不会立即全部投入运营。目前，我们仅完成了第一阶段的检修任务，也就是说，生产设备将逐步投入运营。所有装置的调试大约需要两周时间。不过，目前该厂已恢复用于商业产品的配料生产。产品供应将逐步实现正常化。-玛克耶夫说。

【编译：阿遥】