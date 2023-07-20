穆辛：二级银行不再为外国公民提供个人身份识别码办理服务

哈通社/阿斯塔纳/7月20日--数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛在回答马吉利斯（议会下院）议员质询时表示，目前外国公民无法通过二级银行获得个人身份识别码。

据他介绍，截至2022年第二季度末，申请获得哈萨克斯坦共和国个人身份识别码的俄罗斯联邦公民人数大幅增加。穆辛举例说明，2021年，国内相关部门共收到172,440份申请，其中14,791份（占8.6%）来自俄罗斯公民；而到了2022年，收到的申请增至451,314份，其中280,983份（占59.7%）由俄罗斯公民提交；而2023年，已登记受理142,581份申请，其中109,852份（占61.8%）来自俄罗斯公民。

-当时为减轻工作负担，经内务部移民委员会同意，临时决定通过二级银行发放个人身份识别码。但目前，二级银行已不再为外国公民提供个人身份证办理服务。-穆辛说。

他强调，在此阶段，通过二级银行共受理5,680份申请，其中4,521名申请人获得了个人身份识别码。银行本身并无权利决定是否向外国公民发放个人身份识别码，也没有记录显示此阶段发生违规发放个人身份识别码的情况。

-与此同时，无论外国公民是否获得个人身份识别码，其身份仍应根据其国籍护照或法律规定的其他文件进行确认。因此，外籍人员在申请银行卡时，银行工作人员会根据其身份证件来识别客户身份。-穆辛强调。

哈萨克斯坦的个人身份识别码（ЖСН）为一组12位数字代码组合，是为个人在接受各类公共服务、从事生产经营活动以及缴纳税款等所必须的、具有唯一性的重要身份凭证代码。

对于外国公民而言，若要在哈萨克斯坦境内开设银行账号、从事各类工作并获得报酬、缴纳相应税款、购买交通工具或不动产等，都必须在拥有个人身份识别码（ЖСН）时才能实现。

【编译：阿遥】