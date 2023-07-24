哈高等教育部长会见中国—上合组织技术转移中心访问团

哈通社/阿斯塔纳/7月24日--哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克会见了中国—上合组织技术转移中心访问团，双方就科学和高等教育领域的合作互动发展前景进行了深入讨论。

会晤聚焦哈萨克斯坦与中国在科学和高等教育领域开展合作的议题。双方还就六个关键领域——交通物流、能源、农业、水资源、医学和人工智能的合作进行了交流，共同探讨建立联合实验室、开展科技项目和教育计划等合作方案。

中国—上合组织技术转移中心副主席刘鸿志和国际合作部主任胡丽丽表示愿意在中国一流大学和哈萨克斯坦教育机构之间建立合作伙伴关系，进一步促进两国在科学和高等教育领域的交流与合作。

萨亚萨特·努尔别克重申与上海合作组织扩大合作的意愿，以分享知识、经验和先进技术。他强调高等教育和科学研究事业的发展对哈萨克斯坦的重要性，并向访问团介绍了哈方在加强国际合作方面取得的积极成果，特别是在哈萨克斯坦开设英国、德国、美国和中国高高校分校方面的进展。

会议在友好的氛围中结束，双方达成相互谅解，一致同意继续开展建设性对话，制定切实可行的解决方案，进一步加强双方之间的互动合作。

【编译：阿遥】