阿拉伯药品工业和医疗器械公司计划在哈萨克斯坦建厂

哈通社/阿斯塔纳/7月24日--哈萨克投资国有公司董事会副主席詹多斯·铁穆尔哈里日前会见由公司董事会主席奥尔法特·格拉布率领的阿拉伯药品工业和医疗器械公司 (ACDIMA) 代表团。

会议期间，双方讨论了哈萨克斯坦的投资潜力、国家的支持措施，以及扩大双边医药领域合作的未来方向等问题。

公司代表们表示，有意在哈萨克斯坦大规模生产医药产品，目前正在考虑最佳的项目实施地点，并在寻找当地合作伙伴。

奥尔法特·格拉布表示，阿拉伯药品工业和医疗器械公司选择在哈萨克斯坦设立企业，是因为哈萨克斯坦的投资环境优越，地理位置便利，能够进入欧亚地区的大市场。 他表示，该公司深知该项目的社会重要性，已做好技术转让和培训当地工作人员（包括到国外实习）的准备。

哈萨克投资国有公司董事会副主席建议埃及公司在哈萨克斯坦开设区域中心，然后将产品出口到邻国。

铁穆尔哈里指出，该项目的实施或能够在很大程度上促进进口替代工作，并对加强两国之间的双边经济关系具有重要意义。

1976年成立的ACDIMA是一家专业生产医药产品和医疗设备的埃及公司，目前公司的产品销往世界80个国家。

【编译：阿依波塔】