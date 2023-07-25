以色列议会通过法案削弱最高法院权力

哈通社/阿斯塔纳/7月25日--据环球网报道，当地时间24日，以色列议会表决通过司法改革计划首项法案，剥夺最高法院以«不合理»为由驳回政府决策的权力。当天，以色列国内爆发大规模抗议活动。

以色列《耶路撒冷邮报》报道，在对这项法案的最终表决中，来自执政联盟的64名议员全部投下赞成票。反对阵营的议员则集体离场，以表达对这项法案的抗议。该法案最终以64比0的结果获得通过。

路透社报道，以色列总理内塔尼亚胡当地时间24日晚发表电视讲话时称，«今天我们采取了必要的民主行动，旨在恢复政府各部门之间一定程度的平衡。»他表示，将寻求与反对派重新就有争议的司法改革进行谈判，并呼吁国家团结。

报道称，该法案为内塔尼亚胡领导的执政联盟上台后推行的司法改革计划的核心内容之一。司法改革计划自今年1月宣布后，引发以色列国内多轮大规模抗议活动。24日，以色列议会外聚集了大批抗议民众，全国各地有数千人走上街头抗议。以警方称，当天至少有19人被捕。

美联社报道，批评人士认为，司法改革计划将威胁以色列的民主与司法独立，致使最高法院受制于政客并滋生腐败。