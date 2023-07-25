哈萨克斯坦副外长会见即将离任回国的立陶宛驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/7月25日--周二，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科会见了圆满完成外交使命、即将离任回国的立陶宛驻哈大使金陶塔斯·瓦西乌利斯。

瓦西连科向瓦西乌利斯转交了哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾亲笔感谢信。信中高度评价了瓦西乌利斯大使在驻哈萨克斯坦工作近五年来为加强双边政治、经贸往来所做出的卓有成效的工作。

-立陶宛历来是并将来继续是哈萨克斯坦在波罗的海地区的重要贸易伙伴。立陶宛是哈萨克斯坦全球最大的三十个贸易伙伴之一，在欧盟国家中排名第九。-瓦西连科指出。

会见时，双方鉴于在与波罗的海立陶宛港口开展合作的经验，强调了在交通物流领域进一步发展互利合作的巨大潜力。双方指出了有效开展政府间经贸合作委员会工作的重要意义。

瓦西连科对瓦西乌利斯大使在扩展立陶宛共和国驻哈萨克斯坦名誉领事馆网络方面的重要贡献表示赞赏。在瓦西乌利斯大使主持下，立陶宛驻阿斯塔纳、阿克套、阿克托别、阿特劳、卡拉干达、巴甫洛达尔、塔拉兹、乌拉尔、乌斯卡曼和奇姆肯特名誉领事馆相继开馆。目前，立陶宛是在哈萨克斯坦设立荣誉领事馆数量最多的国家之一。

会见结束时，瓦西连科祝愿瓦西乌利斯大使在事业和生活上取得更多成就。瓦西乌利斯则感谢哈方对他工作的支持，并表示希望两国合作能够继续取得丰硕成果。

【编译：阿遥】