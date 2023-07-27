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    08:33, 27 七月份 2023 | GMT +6

    库尔班诺夫夺得哈萨克斯坦史上首枚击剑世锦赛铜牌

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    Фото: olympic.kz
    哈通社/阿斯塔纳/7月27日--哈萨克斯坦击剑运动员鲁斯兰·库尔班诺夫在2023米兰击剑世锦赛上勇夺铜牌，为哈萨克斯坦击剑运动创造历史性的一刻。

    哈萨克斯坦体育发展理事会新闻处透露，排名世界第十六的鲁斯兰·库尔班诺夫一路斩将过关，首轮以15:14险胜奥地利选手约瑟夫·马林格，紧接着又以14:13力克丹麦选手康拉德。更令人瞩目的是，他在接下来的比赛中以15:14战胜了奥运会冠军、五届世界冠军、法国选手亚尼克·伯雷尔。

    在四分之一决赛中，库尔班诺夫以15:12击败了意大利选手瓦莱里奥·科莫，顺利晋级半决赛。在半决赛的激烈较量中，尽管他以10:15不敌匈牙利选手马特·科赫，但最终夺得了一枚宝贵的铜牌。

    本届2023年击剑世锦赛于7月22日至30日在意大利米兰举行，吸引了来自全球158个国家和地区的千余名运动员参赛。这次赛事对于巴黎奥运会资格的争夺至关重要，国际击剑联合会（FIE）将巴黎奥运资格周期窗口定于2023年4月3日开启，并将于2024年4月1日关闭，因此米兰世锦赛成为这一周期中唯一一届世界锦标赛，其重要性不言而喻。

    【编译：阿遥】


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    体育 哈萨克斯坦 黄金储备
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