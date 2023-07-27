哈萨克斯坦举办特许经营市场展会，推动特许经营行业发展

哈通社/阿斯塔纳/7月27日--“哈萨克斯坦特许经营市场-2023”展会于27日在Qazpatent中心隆重开幕，这一活动由FranchDay.com公司、国际特许经营研究院、Qazpatent、Damu基金会、QazTrade、KazakhExport以及美国国际开发署中亚贸易项目办共同举办。

展会集中展示了哈萨克斯坦各行各业最优秀的特许经营项目。

此次活动的主要目的在于建立哈萨克斯坦特许经营行业协会，提高哈萨克斯坦特许经营市场知名度并推动其进一步发展。展会旨在促进哈萨克斯坦特许经营项目的增长，扩大其影响力，并推出哈萨克斯坦特许经营的包装和销售标准，同时促进企业与政府机构之间的沟通与联系。

展会涵盖了多项活动，包括大师班、生态糖果品尝会、V2V峰会，以及专门针对哈萨克斯坦特许经营、知识产权、出口、投资、创新、融资和政府监管领域的专业人士的研讨会等。

参展商在展会上有机会详细了解每个特许经营项目的相关信息，并向企业代表进行提问和咨询。

此外，参展商还能深入了解哈萨克斯坦特许经营协议条款和相关法律法规，熟悉业务发展机会，并听取业内人士的最佳建议。

【编译：阿遥】