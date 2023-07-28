上半年访韩外国人同比增四倍

哈通社/首尔/7月28日 —— 据韩联社报道，韩国法务部出入境外国人政策本部28日发布的一项统计数据显示，今年上半年访韩外国人达到463万人次，同比增加4倍以上。

数据显示，今年1至6月入韩的外国人为463.8987万人次，远超去年全年入境外国人（339.0009万人次），较去年上半年（88.0527万人次）增加4.2倍。

从来源地来看，日本人最多，为101.166万人次，其后是中国大陆（55.6515万人次）、台湾（40.3773万人次）、美国（29.4876万人次）、新加坡（26.7056万人次）等。从签证类型来看，持过境观光（B-2）签证者为201.4042万人次，其后依次是持免签入境（B-1）者77.3187万人次、持短期访问签证（C-3）者65.6605万人次。

截至今年6月，在韩居留外国人共有241.1277万人，环比增加2%。按国籍来看，中国籍以37.2%位居第一，其后是越南籍（10.9%）、泰国籍（8.4%）、美国籍（7.6%）、乌兹别克斯坦籍（3.5%）等。非法居留外国人为42.5544万人，环比增加3439人。

另外，上半年出境韩国人为995.1428万人次。