日本人均寿命连续两年缩短

哈通社/东京/7月28日 —— 据共同社报道，28日从日本厚生劳动省公布的简易生命表获悉，2022年日本人平均寿命为女性87.09岁，男性81.05岁。与上年相比，女性缩短0.49岁，男性缩短0.42岁。这是男性和女性寿命均连续两年较上年缩短。厚劳省称，“新冠病毒流行的影响很大。”

从各国排名来看，日本女性平均寿命居世界首位，与上年相同；男性从第三位降至第四位。女性第二位是韩国（86.6岁），第三位是西班牙（85.83岁）。男性首位为瑞士（81.6岁），第二位是瑞典（81.34岁），第三位是澳大利亚（81.30岁）。

厚劳省称，此次2021年和2022年连续两年低于上年，之前连降两年是在2010年和2011年。负责人称“这实属罕见，不认为就这样继续下降”，表示若新冠疫情趋于稳定，平均寿命或将延长。

2022年因新冠死亡的大致人数为47635人。假设该趋势今后不变，则2022年出生的人将来因新冠死亡的概率为女性3.03%、男性3.28%，与2021年相比均上升至2倍以上。

因癌症、心脏病、脑血管疾病死亡的概率，女性为42.10%，男性为47.12%。如果这三类疾病导致的死亡为零，预计女性寿命延长5.07岁、男性延长6.11岁。

2022年出生的日本人活到75岁的比例女性为87.9%，男性为75.3%。活到90岁的比例女性为49.8%，男性为25.5%。