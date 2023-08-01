政府会议讨论哈萨克斯坦机械制造业发展议题

哈通社/阿斯塔纳/8月1日 – 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫1日在总理府主持召开了政府例行工作会议，本次会议主要围绕进一步推动哈萨克斯坦机械制造业发展的相关议题进行了讨论。

政府总理在会上强调指出，最近的五年内，哈萨克斯坦经济中机械制造业领域的贡献增长了1.5倍，该领域自身的产值增长了近3倍，超过了3万亿坚戈。

仅在去年，哈机械制造业便吸引外来投资4.7亿美元。行业自身发展潜力巨大。

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫说：

- 哈萨克斯坦国产产品的出口潜力不小。例如，欧亚经济联盟国家机械制造业产品的总体出口规模在2021年为1410万。也就是说，要增加我国产品在这一市场上的份额，空间是巨大的。

政府总理认为，当前机械制造业发展中面临的一个主要问题是设备的老化，目前该行业40%的设备需要更新优化。主要的生产厂家都需要完成设备的更新。

因此，总理认为，有必要首先为中小企业提供资金支持，并通过制造业发展基金的体系，为相关企业提供融资。

总理还在会议上关注了农业机械的生产制造问题。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，当前我国农业领域使用的农业机械中，76%的农机属于旧机械。虽然去年国产农机企业生产了1.5万台新农机，但这一数量仍显不足。

总理说：

- 我们的农民需要新的机械！因此必须增加生产速度，这方面我们有着充分的条件和可能性。

会议还强调了发展产业合作的重要性。目前，通用汽车、阿尔斯通、通用电气、大宇客车、现代汽车等世界机械制造领域主要领导者都在哈萨克斯坦开设了合资企业，并在哈萨克斯坦的机械制造业领域实现了成功的运作。

- 这一工作需要继续下去。- 阿里汗·斯马伊洛夫说。

根据会议讨论结果，政府总理要求相关部门在短期内商定完成制造业发展综合规划、提高国际油气工程中心效率、研究关于哈萨克斯坦进口农机同类产品投资补贴税率从25%降至15%的问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】