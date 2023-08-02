中国宁夏回族自治区代表团或将在近期访问哈国

哈通社/北京/8月2日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫8月1日会见了宁夏回族自治区外事办公室主任白玉珍。

会见期间双方讨论了哈萨克斯坦和宁夏回族自治区地区间合作的现状与前景。

鉴于宁夏回族自治区在农业、可再生能源和防治荒漠化等领域取得的成就，努雷舍夫大使指出哈萨克斯坦有意与宁夏回族自治区协作并提议中国同事更详细地了解哈萨克斯坦各地区的投资和贸易机遇。

中方表示有兴趣与哈萨克斯坦地区在经贸关系和人文交流领域发展长期合作。

同时，为了扩大两国地区间的兄弟关系，白玉珍在 «一带一路»倡议十周年框架内邀请哈萨克斯坦地区代表参加将于 2023 年 9 月 19 日举行的第三届宁夏国际友好城市论坛以及 2023 年 9 月 20 日举行的第六届中国-阿拉伯国家 国际博览会。

会见最后双方就组织宁夏回族自治区代表团近期访问哈萨克斯坦达成一致。

宁夏回族自治区位于中国中北部，人口超过725万，是哈萨克斯坦东干人的历史故乡。2022年，该地区国内生产总值达720亿美元（+4%），对外贸易额达38亿美元（+23.7%）。