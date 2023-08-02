联合国建议将威尼斯列入《濒危世界遗产名录》

哈通社/阿斯塔纳/8月2日 —— 据新华社报道，基于游客数量太多、开发过度、气候变化导致海平面上升等原因，联合国教科文组织7月31日在一份报告中建议将意大利水城威尼斯列入《濒危世界遗产名录》。

据英国广播公司报道，联合国教科文组织认为，威尼斯每年接待约2800万游客，为此，当地不断进行城市建设，导致过度开发，市中心一些高大建筑影响城市整体形象。此外，全球变暖导致海平面上升，四面环水的威尼斯非常容易遭受洪水侵袭，但威尼斯当局没有充足、详细的应对方案。

报告认为，威尼斯正面临“不可逆转”的破坏风险，意大利有关部门“缺乏战略眼光”，无法解决这座水城目前面临的种种问题。

威尼斯市政府发言人表示，他们将“仔细阅读”教科文组织的报告，并与意大利政府进行讨论。

大约两年前，联合国教科文组织曾提议将威尼斯列入《濒危世界遗产名录》，意大利政府随即采取紧急措施，包括禁止大型船只进入圣马可运河、制定城市保护计划等，在最后一刻避免了这一局面。意大利《共和国报》说，教科文组织专家近两年曾多次致函意大利政府，要求其提供城市保护计划的最新信息和时间表，但没有得到满意答复。

路透社说，联合国教科文组织专家会对全球上千处世界遗产地的状况进行定期审查。今年9月，教科文组织将在沙特首都利雅得举行第45届世界遗产大会，其中一项议程就是讨论濒危遗产名单。当前被考虑列入名单的还包括马里、叙利亚、伊拉克和利比亚的几个遗产地。

自1994年以来，联合国教科文组织加强了对世界文化遗产的监测工作，将存在严重问题的遗产列入《濒危世界遗产名录》，敦促遗产所在国家和地区采取措施修复和保护文化遗产。