阿富汗工贸部长：阿富汗的外交政策以经贸合作为基础

哈通社/阿斯塔纳/8月3日-- 阿富汗临时政府工业和贸易部部长努里丁·阿齐兹率3日在阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦-阿富汗商业论坛期间表示，阿富汗政府开始积极参加国际、地区和全球商务会议和展览。

努里丁·阿齐兹表示，阿富汗人民和政府决心发展区域合作，发挥阿富汗的机遇成为繁荣、自给自足的国家， 这项任务需要政府和人民做大量的工作和努力。

他指出，阿富汗在短时间内积极参与了贸易、过境、投资等多个领域的双边和地区互动。希望此次论坛能够成为签署双边贸易、过境和投资协定，以及阿富汗、哈萨克斯坦和俄罗斯联邦之间的三边贸易和过境协定的，并加强和发展区域关系的开始。

-我想借此机会宣布，阿富汗伊斯兰酋长国的外交政策是基于区域一体化和经贸合作的独立、平衡、经济导向的政策， 阿富汗各部门愿为实现这一目标而不断努力。历史上，阿富汗一直是文化和商业交流的中心，目前阿富汗政府正在与私营部门密切合作，通过参加国际、区域和全球商务会议和展览，努力使阿富汗发挥更加重要的作用。-他说。

阿齐兹表示，希望有效利用阿富汗的地缘经济形势，造福于阿富汗及地区。

【编译：阿依波塔】