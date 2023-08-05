今年夏季极端炎热 全球海洋温度本周创新高

哈通社/阿斯塔纳/8月5日 —— 据联合早报网消息，化石燃料排放导致气候变化以及北半球热浪强度的不断加大，7月将成为世界有记录以来最热的月份。而世界气象组织说，今年夏季是“极端夏季”，将对人们的健康和环境造成重大损害。

综合彭博社和新华社报道，根据欧盟气候检测机构哥白尼气候变化服务局的数据，7月的前21天，是有记录以来最热的三个星期，其中的7月6日更出现了有史以来最高的全球平均气温。

世界气象组织（ＷＭＯ）发言人努里斯星期五（8月4日）说，热浪和毁灭性降雨等危险天气影响了全球大部分地区。未来几天和几周内，地中海的海面温度将出现异常高温，部分地区将超过30摄氏度，西地中海大部分地区会比平均气温高出4摄氏度以上。

在一系列有关极端天气的最新消息中，WMO本周早些时候说，法国、希腊、意大利、西班牙、阿尔及利亚和突尼斯等许多国家都报告了新的白天和夜间站最高气温记录。

美国大部分地区也遭受大面积热浪袭击。

WMO极端高温高级顾问奈恩说：

-我们需要将关注范围扩大到最高温度以外，因为最低温度对于健康和关键基础设施最为重要。

WMO指出，热浪是最致命的自然灾害之一，每年有数以千计的人死于与酷热天气相关原因，而热浪的全面影响往往要到几周或几个月后才会知道。

另据法新社报道，全球海洋温度本周创下历史新高纪录，引发担忧这可能对地球气候、海洋生物和沿海社区产生连锁反应。

哥白尼气候变化服务局的数据显示，海洋表面温度在7月30日测得20.96摄氏度，高于此前在2016年3月测得的20.95摄氏度最高纪录。

美国国家海洋和大气管理局（NOAA）近几个月也记录到类似趋势。NOAA说，海洋表面平均温度在今年4月4日创下21.06摄氏度的新高纪录，此前的最高纪录是2016年3月的21.01摄氏度。