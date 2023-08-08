能源部长：相信新罗西斯克港的安全问题会在政治层面得到保障

哈通社/阿斯塔纳/8月8日 – 哈萨克斯坦能源部部长阿勒马斯阿达姆·萨特哈利耶夫表示，相信新罗西斯克港的安全问题会在政治层面得到保障。

在8日的政府会议结束后，能源部部长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫在会议室外的走廊接受记者采访时，就位于黑海的新罗西斯克港口相关问题说：

- 根据目前的情况，在当前工作框架下，里海管道联盟保障着稳定的工作。里海管道联盟配备了尽可能保存石油所需的能力，同时在石油托运人的区域内也会提供适当的储罐容量。通过及时维修和投入，来确保管道的稳定运行。至于保障港口的安全问题方面而言，考虑到从哈萨克斯坦石油码头的运营中受益的都是市场上的石油消费大户，其中更是包括了欧盟客户，他们肯定会在政治层面采取主动，以确保这个港口的稳定运营。

哈萨克斯坦能源部长指出，从哈萨克斯坦一直连接到俄罗斯新罗西斯克的石油管道，对于国际经济而言具有非常重要的意义。他强调称，考虑到里海管道联盟的稳定运营关系到大型石油生产商的利益，因此希望将当前的这种情况尽可能降至最低。

近日，里海管道联盟表示，已经解除了8月4日发布的，对货轮在其水域和新罗西斯克港的临时航行禁令。发布禁令的原因，是由于当时在里海管道联盟管线范围附近发生了针对无人机威胁的反制行动。

【编译：木合塔尔·木拉提】