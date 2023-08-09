总统：国家需要转向新的经济模式

哈通社/阿斯塔纳/8月9日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对巴甫洛达尔州进行工作视察期间，谈到了国家转向新的经济模式的必要性。

国家元首表示，计划在九月份发表的国情咨文中阐述他对国家经济政策的看法。

托卡耶夫总统表示，要为哈萨克斯坦的经济发展注入新动力，以迈向全新方向。

-重要的历史时刻已经到来，因此，哈萨克斯坦的经济也不会维持目前的水平，我确信这一点。 政府的职责是提出适当的建议，这是第一点。第二，确保按照建议制定的规划得到落实。 我也会说出我对新经济模式的实施和制定相关看法。近期，我召开了最高经济委员会会议。会议上，我对国内经济学家提出了批评。我认为他们不能够将事情圆满结束，没有创造力，也不了解我们和整个国家面临的任务。由于紧迫的问题需要解决，民众期望我们提供具体的解决方案。 保障人民群众的美好生活问题，直接关系到我们对国家经济发展理念的定位。 如果没有根本性的解决方案，很难克服这个问题。 我们必须共同开始这项旨在为国家经济发展提供新的动力重要的工作。-他说。

根据早前报道，托卡耶夫总统9日抵达巴甫洛达尔州，开始进行工作视察。

工作视察框架下，总统对埃基巴斯图兹热电厂的修复工作和供暖系统改造项目进展进行了了解。

【编译：阿依波塔】