托卡耶夫总统参访巴甫洛达尔“泽尼特”工厂和眼科诊所

哈通社/巴甫洛达尔/8月9日 —— 据总统府新闻局消息，正在对巴甫洛达尔州进行工作视察的托卡耶夫总统9日下午参访了“泽尼特”工厂和眼科诊所。

访问期间，总统参观了工厂工作间和工厂生产的产品。这里主要生产混凝土、地基块和砖块等建筑材料。 近日，该厂生产大口径低压聚乙烯管材的生产线正式投产。该产品广泛应用于生活饮用水和技术供水管道的建设。

据工厂负责人介绍，该厂建设工程投资额达200亿坚戈。此外，该厂还按照公私合作原则参与社会住房建设。企业计划推出新产品，并将在国家规划框架下每年建设住房10万平方米。

在与工厂员工交谈时，总统强调了发展国内建筑业的重要性。

此外，总统还到访位于巴甫洛达尔市的眼科诊所，并参观了诊断和临床综合大楼，以及激光中心和手术区。

据医疗机构负责人介绍，该诊所每月接待约1000名眼病患者，进行约200例手术。此外，还在强制性社会医疗保险框架下提供医疗服务。





总统与诊所工作人员交谈时指出，在国内开设这样的高科技专业医疗机构至关重要。此外，总统还祝愿该医疗机构的工作顺利。【编译：小穆】