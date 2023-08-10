哈萨克斯坦有多少个设施被冠以阿拜名讳？

哈通社/阿斯塔纳/8月10日 – 每年的8月10日，是哈萨克斯坦的国家纪念日——阿拜日。这一天不仅仅是这位哈萨克现代文学奠基者与诗人、哲学家和艺术家的生日，也是所有哈萨克人共同庆祝并铭记的日子。

在哈萨克斯坦的传统中，用受人尊敬者的名讳为社会公共设施进行命名，是一种传承至今的重要习俗。

作为哈萨克历史上最重要的文化人物，阿拜·库南拜吾勒的名讳，在全国各地的许多设施中都能看到。

根据哈萨克斯坦官方的统计，在全共和国范围内，共有99所以阿拜库南拜吾勒的名字命名的学校。其中9所为小学，10所为文理中学，80所为普通中学。

还有很多行政单位也被授予了先贤阿拜的名讳。

在哈萨克斯坦，有一个州及行政区——阿拜州。此外，还有3个县、1座城市、3个区、6个乡村居民点、19个乡、1个村子，是以这位伟人的名字命名的。

全国范围内，有1441个街道、12条大道、2个小巷、1个广场、2个十字路口和1条小路，被冠以阿拜的名讳。

除此以外，全哈萨克斯坦共有30多座阿拜的雕像和纪念碑。

在哈萨克斯坦以外的国家，设立阿拜雕像的城市包括了柏林、比什凯克、布达佩斯、日内瓦、开罗、莫斯科、新德里、巴黎、北京、雷恩、萨拉热窝、首尔、伊斯坦布尔、塔什干、第比利斯、德黑兰和哈尔科夫等。

在阿塞拜疆的首都巴库，为了表示对阿拜的尊敬，当地人专门为阿拜设立了一个纪念铭牌。

【编译：木合塔尔·木拉提】