文学情怀传承：迪玛希发起阿拜诞辰日挑战，哈通社积极响应

哈通社/阿斯塔纳/8月10日--哈萨克国际通讯社（哈通社）全力支持并热情参与著名歌手迪玛希·库达依别尔艮发起的阿拜诞辰文学挑战。

今天，全世界都在纪念伟大诗人、思想家阿拜·库南拜吾勒诞辰日。著名歌手迪玛希在这位伟大诗人诞辰日之际，发起了背诵阿拜诗歌之网络挑战。在他发布在个人社交媒体上的视频中，迪玛希充满激情地朗诵了阿拜的一首经典作品，并邀请他的粉丝们积极加入这一挑战。

Jibek Joly电视频道积极响应了迪玛希的挑战，并将这份热情传递给了哈通社。

哈通社哈萨克文、俄文、乌兹别克文和中文编辑部新闻工作者接受挑战，以不同的语言朗诵了阿拜诗歌。

哈通社在接受挑战的同时，将接力棒传递给了Tengrinews网站的同仁们。

值得一提的是，哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦大使馆工作人员也表达了对这次文学挑战的支持，向坐落于塔什干的阿拜纪念碑前献花。

今天是哈萨克斯坦共和国阿拜日。全国各地的民众用各种方式纪念这位伟大诗人诞辰178周年，为他的精神遗产致以崇高的敬意。

今天，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统通过社交媒体向全国民众致以节日问候。

【编译：阿遥】