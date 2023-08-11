政府总理视察江布尔州投资项目的实施进展

哈通社/阿斯塔纳/8月11日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫11日对江布尔州进行的工作视察框架下，对EuroChem-Karatau公司的大型化工综合体建设项目和«塔拉兹化工园区»经济特区新投资项目进行了了解。

目前，江布尔州工业领域有838家企业，就业人数为43 000人。 根据今年前7个月的结果，该州的生产额达5100亿坚戈（+7.8%）。

EuroChem公司实施了大型投资项目的第一阶段：在采矿综合体启动了年产66万吨磷矿的生产工作，并已建成年产64万吨中碎细磨装置。

投资额为1.26亿美元。

在第二阶段的框架下，已开始建设生产矿物肥料的化工厂，该工厂的年产能力至少达到100万吨。 第二阶段的实施将吸引超过10亿美元的外国直接投资，并创造1200个新就业岗位。

总理强调，政府非常重视化工领域项目的实施，新的大型工厂不仅对该地区的发展，对整个共和国的发展都具有重要意义。

之后，总理对«塔拉兹化工园区»经济特区的工作和其他一系列投资项目进行了了解。

总理表示，政府对这些项目给予支持，会继续吸引投资建设欠缺的基础设施。

-我会向工业部和其他相关部门和企业下达相应工作指示。-他说。

【编译：阿依波塔】