印尼雅加达成全球空气污染最严重城市 总统考虑迁都

哈通社/阿斯塔纳/8月11日--据中新网报道，最新数据显示，印尼首都雅加达9日成为全球空气污染最严重城市。自2023年5月以来，该市一直被评为全球十大空气污染最严重城市。在被问及污染问题时，该国总统佐科称解决方案是迁都。

根据追踪全球空气质量的空气质量技术公司«IQAir»的最新统计，人口超1000万的雅加达，每天的空气质量几乎都不达标。

报道称，本周，雅加达空气中的悬浮颗粒PM2.5浓度，超过了沙特阿拉伯首都利雅得、卡塔尔首都多哈，以及巴基斯坦第二大城市拉合尔等其他空污严重的城市。

据路透社报道，长期以来，雅加达交通运输、工业烟尘和燃煤发电厂造成了严重的空气污染，危害居民的身体健康。当地居民反映，不少青少年出现了咳嗽和感冒的症状。

2021年，一些居民甚至自发组织发起民事诉讼，要求政府采取措施，以缓解空气污染。根据当时的法院判决，总统佐科必须在全国范围内建立起行之有效的空气质量标准体系，卫生部长和雅加达市长则必须制定出控制空气污染的策略。

然而，据空气质量应用程序«Nafas Indonesia»的联合创始人罗斯坦迪表示，自那以后，空气质量仍在继续恶化。

佐科8月8日表示，解决雅加达空气污染问题的一个对策，是将印尼首都从爪哇岛上的雅加达迁往加里曼丹岛东部的努桑塔拉。目前印尼政府正着手建设努桑塔拉。彭博社此前报道称，印度尼西亚将在2024年将努桑塔拉定为新首都，届时将进行分阶段迁都。