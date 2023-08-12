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    15:21, 12 八月份 2023 | GMT +6

    曼格斯套核能联合企业发生故障导致部分用户断电

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    哈通社/阿斯塔纳/8月12--据哈萨克斯坦电网运营公司（KEGOC）新闻处消息，阿斯塔纳时间8月11日14:20，曼格斯套州第二热电中心两台涡轮机组突然停止运转，导致阿特劳电力中心和曼格斯套电力中心部分用户断电。

    由于电力系统自动化避险机制及时启动，该事故未对电网等基础设施造成严重后果。甲类用户，包括医院在内的重要公共设施的运行未受到影响。

    随后，在16:30又发生了一次突发情况，由于负荷逐渐增加，曼格斯套核能联合企业热电中心3号机组也停止了运行。这导致乌拉尔-阿特劳-曼格斯套220千伏输电线路再次超载，于16:35紧急切断了2540线路。因此，阿特劳和曼格斯套电力中心切换至隔离运行模式。此外，哈拉姆哈斯燃气轮机电厂和乌拉尔发燃气轮机电厂也停止了运行。直至16:58，阿特劳和曼格斯套电力中心并联运行重新恢复。

    国家电网继续正常运行，部分弥补了停电影响。

    到了19:15，阿特劳电力中心故障完全被解除。

    截至8月12日凌晨1:00，曼格斯套电力中心1085兆瓦级工业用户电力供应仍然受阻。

    在曼格斯套核能联合企业热电中心3号机组完成紧急恢复之前，为了防止电网负荷超载，需要对曼格斯套电力中心的工业用户实施日限措施。与此同时，将优先确保居民和社会重要设施的用电需求。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 曼格斯套州 阿特劳 黄金储备 事故 工业
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