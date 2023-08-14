宪法法院院长赴印尼参加法院院长国际论坛

哈通社/阿斯塔纳/8月14日--由宪法法院院长埃尔维拉·阿兹莫娃率领哈萨克斯坦代表团近日前往印度尼西亚，参加了在雅加达举行的法院院长国际论坛。

来自30多个国家的代表团汇聚此次论坛，包括印尼、阿尔及利亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、南非、蒙古、安哥拉、纳米比亚、韩国、土耳其、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、泰国等国的宪法法院或最高法院代表团。

与会者深入探讨了如何通过宪法法院强化民主进程的问题，同时就宪法正义在国家发展史上的演变角色进行了深入的交流。各国代表团还分享了推动亚洲地区宪政和法治的想法。

阿兹莫娃在她的发言中强调，保护人权是公正民主社会的基石之一，宪法监督机构在确保这些权利得到尊重方面扮演着关键角色。

她向与会者介绍了哈萨克斯坦宪法法院自2023年1月成立以来的主要活动。阿兹莫娃指出，公民、人权事务专员和总检察长可以直接向宪法法院提出申诉要求就国家法律和其他规范性法令是否合宪的问题进行审查。

阿兹莫娃强调，所有宪法法院和类似的宪法监督机构的共同使命是在法治和人权保护原则指引下，确保国家和社会利益之间合理合法的平衡得以维持。

【编译：阿遥】