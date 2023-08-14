国际妇女健康大会将在比什凯克举行

哈通社/比什凯克/8月14日 -- 据吉尔吉斯卡巴尔通讯社消息，吉国家肿瘤学和血液学中心妇科肿瘤科主任努尔贝克·布库耶夫宣布，比什凯克将于8月18日至19日举办首届国际内窥镜手术大会«妇科无国界»。

该大会将在来自吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和乌克兰的先进妇科医生和内窥镜学家的共同参与下举行。专家们将介绍和讨论世界妇科诊断和治疗发展的最新趋势。«妇科无国界»大会的参与者将有机会学习实践经验，并就关切问题交换意见。

该大会的目的是提高对妇女健康的认识和了解。大会的内容集中在手术室的在线直播上，在直播中，来自乌兹别克斯坦、阿塞拜疆和哈萨克斯坦的著名外科医生将通过保留子宫和子宫癌的无切口手术进行独特的腹腔镜手术。

该大会由吉尔吉斯共和国卫生部、吉尔吉斯共和国卫生部下属的国家肿瘤学和血液学中心、以S.B. Daniarov命名的吉尔吉斯国家再培训和高级培训医学研究所共同组织。

据了解，与子宫内膜异位症相关的疾病在全球范围内持续增长。其中包括卵巢子宫内膜异位症、生殖器器官异位症和子宫内膜癌。

【编译：木合塔尔·木拉提】