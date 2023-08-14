柬埔寨一学校发现数千枚未爆弹药

哈通社/阿斯塔纳/8月14日 —— 据联合早报网消息，柬埔寨当局星期天（8月13日）说，东北部的一所学校里发现了数千件内战时期遗留的未爆弹药。这所学校已暂时关闭，以便清除这些弹药。

柬埔寨内战已结束数十年，但至今柬埔寨仍是世界上隐藏最多未爆炸弹和地雷的国家之一。

柬埔寨排雷行动中心主任兴洛达那（Heng Ratana）星期天说，过去三天，排雷人员在桔井省（Kratie）一所高中内发现了2000多件爆炸物，当中包括1000多枚M79手榴弹。

兴洛达那说，这些爆炸物是学校为扩建花园的工程清理土地时发现的。

-这对学生们来说是非常幸运的事。如果有人挖掘土地，击中这些爆炸装置，它们很容易就会爆炸。-他说。

他补充说，这所学校在内战期间是军事基地，因此当局可能会在清理过程中发现更多爆炸物。

柬埔寨内战始于1967年，1975年结束，美国、北越和南越也参与其中，当时美国在柬埔寨境内投下了许多炸弹。

时至今日，柬埔寨还在持续进行排雷工作，过去40年来当地约有2万人因误踩地雷或炸弹而死亡。柬埔寨政府承诺，要在2025年前清除所有地雷与未爆弹药。