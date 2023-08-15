萨亚萨特·努尔别克会见新加坡南洋大学管理层

哈通社/阿斯塔纳/8月15日--哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克会见了新加坡南洋理工大学管理层。

会议期间，双方就哈萨克斯坦与新加坡高校的合作问题进行了深入探讨。萨亚萨特·努尔别克向南洋理工大学领导团队介绍了哈萨克斯坦正在推动的旨在发展科学和高等教育体系的教育改革进展情况，其中包括国家元首确定的教育改革优先方向。

-根据哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的指示，我部正积极推进在哈萨克斯坦开设海外名校分校计划。目前，已有多所世界一流大学在哈萨克斯坦开设了分校。我们正在不断创造条件扩大合作范围。-他说。

他还介绍了博拉沙克助学金项目和“500名科学家”计划，强调在“500名科学家”计划框架内，国内科研人员有机会在国外高等学府和科研中心接受培训深造。

南洋理工大学常务副校长兼教务长林杉教授详细介绍了该大学的教学活动，并邀请哈萨克斯坦高等教育界人士参加定于九月举行的在线会议，届时将探讨南洋理工大学在哈萨克斯坦开展招生的可能性。

双方还深入探讨了哈萨克斯坦高等院校与南洋理工大学建立合作关系的前景。

【编译：阿遥】